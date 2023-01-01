Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan haber akışlarını derler. Feedly ilk olarak 2008 yılında DevHD tarafından piyasaya sürüldü.

Web Sitesi: feedly.com

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