Age Verification Software - En Popüler Uygulamalar
Age verification software is used to confirm a person's age, typically in two scenarios: online for e-commerce transactions or in-person at a retail store's point of sale (POS) kiosk. These solutions are essential for verifying the ages of customers purchasing age-restricted goods or services, including energy drinks, alcohol, tobacco products, cannabis products, weapons, adult content, gambling products, and other regulated items.
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Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
Onfido
onfido.com
Dijital kimlik basitleştirildi. Müşterilerinizi çevrimiçi olarak tanımanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş eksiksiz, yapay zeka destekli dijital kimlik çözümüyle işe alım ve sonrasında güven yaratın. Otomasyon, küresel KYC ve AML uyumluluğunu karşılarken yeni müşteriler edinmenize ve maliyetleri ...
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, çevrimiçi Kimlik Doğrulama, AML ve KYC Çözümleri için lider bir SaaS platformudur. Müşteri kimliklerinizi saniyeler içinde doğrulayın. Bugün bizi deneyin!
Veriff
veriff.com
Veriff, Estonya'nın Tallinn şehrinde kurulmuş ve merkezi bulunan küresel bir kimlik doğrulama hizmeti şirketidir. Şirket, çevrimiçi işletmelere dolandırıcılık girişimlerini azaltmak ve mevzuat uyumluluğuna yardımcı olmak için hizmetler sunmaktadır. Kimlik sahtekarlığına ve kimlik hırsızlığına karşı ...
Intellicheck
intellicheck.com
Perakende, finansal hizmetler, kolluk kuvvetleri ve yaş sınırlaması olan sektörlerde %99'dan fazla etkili olan tek dolandırıcılıkla mücadele çözümü.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerin üretkenliği artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü geliştirmesine yardımcı olan, yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitik alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. LexisNexis, avukat...
Yoti
yoti.com
Yoti Age Verification uses a combination of AI technology, liveness anti-spoofing and document authenticity checks so you can be confident in the age of your customers.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Consumer Reputation Reports are the easiest way for consumers to prove their identity to businesses and others. Businesses can use Token of Trust’s Identity Platform to screen consumers during account onboarding, at checkout, or at any moment by request. Does your business need to ve...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub is the one verification platform to secure the whole user journey. With Sumsub’s customizable KYC/AML, KYB, Transaction Monitoring and Fraud Prevention solutions, you can orchestrate your verification process, welcome more customers worldwide, meet compliance requirements, reduce costs and pr...
Persona
withpersona.com
Herhangi bir sektördeki herhangi bir işletmenin, müşteri yaşam döngüsü boyunca kullanıcı kimliklerini toplamasına, doğrulamasına ve yönetmesine yardımcı olan çevrimiçi kimlik doğrulama hizmeti.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Bulut API'mızla yüz tanımayı web sitenize, uygulamanıza veya yazılımınıza entegre edin. İnsan yüzlerini doğru şekilde tanıyın ve karşılaştırın. Daha önce etiketlenen kişileri görsellerde tanımlayın. Fotoğraftaki yaşı, cinsiyeti ve duyguları tespit edin.
Socure
socure.com
Kimlik Burada Başlar. Dijital kimlik doğrulama ve dolandırıcılık çözümlerinin lider sağlayıcısı Socure ile daha fazla yeni müşteriyi doğru bir şekilde doğrulayın ve kabul edin.