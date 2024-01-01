Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pazarlama kampanyalarınızı sosyal ağlarda ve web sitenizde yönlendirerek potansiyel müşteriler yaratın. Sosyal ağlarınızı izleyin ve Sosyal Dinleme, Marka İzleme ve gerçek zamanlı içerik iyileştirme gerçekleştirin. - Uygulamanız, web siteniz veya sosyal ağlarınız aracılığıyla basit etkileşimli içerikle dijital hedef kitlenizi büyütün ve nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. - Müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın markanız hakkında sosyal ağlarda, forumlarda ve medyada yaptıkları sosyal sohbeti analiz edin.

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