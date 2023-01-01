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Verint

Verint

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Web Sitesi: verint.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Verint çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.

Web Sitesi: verint.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Verint ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Gong.io

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Fireflies.ai

Fireflies.ai

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salesloft.com

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helpmonks.com

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Linux Academy

linuxacademy.com

Plumb5

Plumb5

plumb5.com

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Naker

Naker

naker.io

Qwary

Qwary

qwary.com

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