Metin Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Metin analizi veya metin madenciliği yazılımı olarak da bilinen metin analizi yazılımı, doğal dil işleme (NLP) yoluyla kullanıcıların hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış metin verilerinden öngörüler elde etmesine yardımcı olur. Bu içgörüler, diğer yeteneklerin yanı sıra duygu analizini, anahtar ifadeleri tanımlamayı, dil tanımlamayı, temaları ve kalıpları tanımayı ve varlıkları tespit etmeyi kapsar. Bu çözümler, çeşitli içgörüler elde etmek ve daha kolay anlaşılması için verilerin görsel temsillerini sunmak için NLP ve makine öğreniminin gücünden yararlanır. Metin analiz araçları, e-postalar, telefon görüşmesi transkriptleri, anketler, müşteri geri bildirimleri ve diğer metinsel belgeler gibi çeşitli kaynaklardan gelen metin verilerini işleyebilir. İşletmeler, bu çeşitli kanallardan metin verileri alarak müşteri veya çalışanların duygularını anlama ve analiz etme, belgeleri akıllıca kategorilere ayırma ve yazılı içeriği geliştirme becerilerini geliştirebilir. Metin analizi yazılımı, veri analizi yeteneklerini daha da artırmak için büyük veri analitiği ve iş zekası platformları dahil diğer analitik araçlarla entegre edilebilir.