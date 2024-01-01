WebCatalog

Kimola

Kimola

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Web Sitesi: kimola.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kimola, araştırma profesyonelleri için SaaS ürünleri sunan bir ResTech şirketidir. Kimola Analytics, belirli bir tüketici kitlesinin yaşam tarzının farklı yönlerini sunar. Bu kitleler kullanıcılar tarafından tanımlanıyor ve Kimola'nın yapay zeka motoru tarafından oluşturuluyor. Böylece reklamverenler hedef kitlelerinin nerede vakit geçirdiğini, televizyonda ne izlediklerini, hangi ünlüyü veya fenomeni beğendiklerini ve ilgi alanlarına göre nasıl farklılaştıklarını saniyeler içinde anlayabiliyor. Kimola Cognitive, geliştiricilerin teknolojimizi uygulamalarında kullanmaları için API hizmetleri sağlar. Bu API hizmetleri, bir metin bloğunun dilini ve duygularını algılar, varlıkları çıkarır ve büyük miktarda yapılandırılmamış metin verisi içinde arama yapar.

Kategoriler:

Business
Sosyal Medya Analiz Yazılımı
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: kimola.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kimola ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Linktree

Linktree

linktr.ee

Pictory

Pictory

pictory.ai

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Bitly

Bitly

bitly.com

Metricool

Metricool

metricool.com

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Loomly

Loomly

loomly.com

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

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crossplag

crossplag

crossplag.com

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Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Infegy

Infegy

infegy.com

MrScraper

MrScraper

mrscraper.com

AlphaResearch

AlphaResearch

alpharesearch.io

Email Parser

Email Parser

emailparser.com

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

TheTexting

TheTexting

thetexting.com

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