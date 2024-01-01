Kimola, araştırma profesyonelleri için SaaS ürünleri sunan bir ResTech şirketidir. Kimola Analytics, belirli bir tüketici kitlesinin yaşam tarzının farklı yönlerini sunar. Bu kitleler kullanıcılar tarafından tanımlanıyor ve Kimola'nın yapay zeka motoru tarafından oluşturuluyor. Böylece reklamverenler hedef kitlelerinin nerede vakit geçirdiğini, televizyonda ne izlediklerini, hangi ünlüyü veya fenomeni beğendiklerini ve ilgi alanlarına göre nasıl farklılaştıklarını saniyeler içinde anlayabiliyor. Kimola Cognitive, geliştiricilerin teknolojimizi uygulamalarında kullanmaları için API hizmetleri sağlar. Bu API hizmetleri, bir metin bloğunun dilini ve duygularını algılar, varlıkları çıkarır ve büyük miktarda yapılandırılmamış metin verisi içinde arama yapar.

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Web Sitesi: kimola.com

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