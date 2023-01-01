Web sitelerinden kolayca ve engellenmeden veri çıkarmaya yönelik görsel bir web kazıyıcı olan Mr. Scraper ile tanışın. Görsel bir oluşturucu, gerçek tarayıcılar, proxy rotasyonu, yerleşik planlama, veri ayrıştırma, entegrasyonlar, API ve daha fazlasıyla.

Web Sitesi: mrscraper.com

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