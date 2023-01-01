Bubble, Bubble Group tarafından geliştirilen ve teknik bilgisi olmayan kişilerin kod yazmaya gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir programlama dili ve hizmet olarak uygulama platformudur. Bunun yerine kullanıcılar, öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak ve mantığı kontrol etmek için iş akışları tanımlayarak arayüzü çizerler. Bubble'ın vizyonu elle kodlamayı büyük ölçüde geçersiz kılmaktır. Görsel olmasına rağmen biraz öğrenme gerektirir ve Wix gibi şablon odaklı web uygulaması oluşturucularıyla mümkün olandan daha gelişmiş işlevsellik oluşturmak için kullanılabilir. Okullarda eğitim amaçlı, diğer kuruluşlar tarafından ise ticari amaçlı kullanılmaktadır. Bubble, API entegrasyonları, Şablonlar ve Eklentiler sunmaktadır. Platform ayrıca daha sonra Bubble Eco-System içinde oluşturulan şablonlar, eklentiler ve hizmetlerde yeni niş sağlayıcıları da tanıttı.

Web Sitesi: bubble.io

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