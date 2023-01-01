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Web Sitesi: wix.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום‎), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerinin yanı sıra Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, İrlanda, Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'da da ofisleri bulunmaktadır.Kullanıcılar sosyal eklentiler, e-ticaret, çevrimiçi pazarlama, iletişim ekleyebilirler. formları, e-posta pazarlamasını ve topluluk forumlarını Wix tarafından geliştirilen çeşitli ve üçüncü taraf uygulamaları kullanarak web sitelerine aktarabilirler. Wix web sitesi oluşturucusu, ücretsiz bir iş modeli üzerine kurulmuştur ve gelirlerini premium yükseltmeler yoluyla elde eder.

Web Sitesi: wix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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