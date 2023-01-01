Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום‎), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerinin yanı sıra Brezilya, Kanada, Almanya, Hindistan, İrlanda, Litvanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'da da ofisleri bulunmaktadır.Kullanıcılar sosyal eklentiler, e-ticaret, çevrimiçi pazarlama, iletişim ekleyebilirler. formları, e-posta pazarlamasını ve topluluk forumlarını Wix tarafından geliştirilen çeşitli ve üçüncü taraf uygulamaları kullanarak web sitelerine aktarabilirler. Wix web sitesi oluşturucusu, ücretsiz bir iş modeli üzerine kurulmuştur ve gelirlerini premium yükseltmeler yoluyla elde eder.

Web Sitesi: wix.com

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