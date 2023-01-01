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Phonexa

Phonexa

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Web Sitesi: phonexa.com

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Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı olan temel teknolojidir. Phonexa, tıklamalar, aramalar, form gönderimleri, web sitesi davranışları ve daha fazlası gibi müşteri etkileşimlerinde sonuç odaklı pazarlamaya öncelik verir. Phonexa Suite, tek işletim çözümü aracılığıyla D2C yayıncılarına, ağlara, ajanslara ve markalara kampanyalara benzeri görülmemiş bir erişim ve kontrol sağlar, potansiyel müşteri yaratmada şeffaflık eksikliğini ortadan kaldırır ve süreçleri otomatikleştirir. Phonexa Suite, müşterilerin sorunsuz müşteri edinme çabalarını optimize etmesine ve nitelikli satış hattını yönlendiren kaynakları analiz etmesine olanak tanır. Phonexa'nın küresel genel merkezi Los Angeles'ta olup Birleşik Krallık, Ukrayna ve Kanada'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şirketin 200'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.Phonexa.com adresini ziyaret edin.

Web Sitesi: phonexa.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Phonexa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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