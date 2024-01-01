Affiliate Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve ürün ve hizmetleri tanıtmak için oldukça etkili bir yaklaşım sunar. Bağlı kuruluşların, özellikle de büyük bir ağları veya izleyici kitleleri varsa, önemli bir gelir elde etme fırsatı sağlar. Blog yazarları, etkileyiciler ve internet şahsiyetleri gibi içerik oluşturucular, genellikle para kazanma stratejilerinden biri olarak bağlı kuruluş pazarlamasını kullanır. Reklamverenin bakış açısına göre bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve marka görünürlüğünü artırmak için ek bir kanal görevi görür. Reklamverenler, bağlı kuruluşlarla ortaklık kurarak mevcut hedef kitlelerine ulaşabilir ve daha fazla satış elde etmek ve marka bilinirliğini artırmak için onların etkilerinden yararlanabilirler. Genel olarak, bağlı kuruluş pazarlama programları, hem bağlı kuruluşların hem de reklamverenlerin gelişebileceği, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki yaratır. Satış ortakları önemli miktarda gelir elde etme potansiyeline sahipken, reklamverenler bu işbirlikçi yaklaşım sayesinde erişim alanlarını genişletebilir ve pazarlama hedeflerine ulaşabilirler.
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Yapay zeka ile saniyeler içinde pazarlama planları oluşturun ve uygulayın. Yapay zeka ile işletmeniz için en iyi büyüme hackleme taktiklerini bulun. Pazarlamayı otomatik pilota geçirin ve büyüyün.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Simplero
simplero.com
Çevrimiçi İşiniz Kolaylaştı Simplero, başarılı bir çevrimiçi eğitim işi kurmak ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerde sunar.
Awin
awin.com
Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
Evolup
evolup.com
Evolup, yapay zekayla desteklenen, %100 bağlı kuruluş mağaza oluşturmaya adanmış tek çözümdür. Ücretsiz 7 günlük deneme, kredi kartına gerek yok!
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.
Offer18
offer18.com
Performans Pazarlama Platformu. Bağlı kuruluşların, reklamverenlerin ve reklam ağlarının, ağlarının performansını izlemelerine, optimize etmelerine ve ölçmelerine yardımcı olmak için.
Involve Asia
involve.asia
Involve, ortakların ve reklamverenlerin Malezya'daki çevrimiçi gelirlerini artırmalarına yönelik lider bağlı kuruluş pazarlama platformudur. Şimdi ortaklık ağımıza katılın!
Marketcall
marketcall.com
Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Admitad
admitad.com
Yeni Nesil Performans Pazarlaması. Her ölçekteki Reklamverenler, Yayıncılar ve Etkileyenler için bir çözüm paketi.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
Affiliatics
affiliatics.com
Çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için bağlı kuruluş pazarlama ve bağlı kuruluş izleme yazılımı. Ortaklık programınızı başlatın ve satışları artırın. 30 günlük Ücretsiz Deneme sürümünü deneyin.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Affiliate yazılımında lider Post Affiliate Pro ile birden fazla ortaklık programını yönetin ve ortaklık ortağınızın performansını artırın.
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
LeadDyno
leaddyno.com
Bağlı kuruluşunuzu, etkileyicinizi veya yönlendirme programınızı büyütün ve yönetin. Shopify, Stripe ve 25'ten fazla entegrasyonla senkronize edin. Ortaklık yazılımımızı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Reklamcılık, bir dizi müşteri edinme çözümü sunan bir dijital reklam ajansıdır. Hedef kitlenize nasıl ulaşacağınızı öğrenin!
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – Bağlı Kuruluş ve Tavsiye Pazarlaması En çok tercih edilen bağlı kuruluş pazarlama yazılımıyla, satış huninizde etkileyiciler, marka elçileri ve mevcut müşteriler merkezli döngüler oluşturun.
Voluum
voluum.com
Voluum lider reklam izleme yazılımıdır. Gelişmiş analitik özellikleri ve yerleşik optimizasyon ve otomasyon araçları sayesinde Voluum reklam izleyici, çevrimiçi pazarlama kampanyalarınızı ölçeklendirmenize ve bunlardan kâr elde etmenize yardımcı olacaktır.
BeMob
bemob.com
Medya alıcıları ve Ortak Pazarlamacılar için Reklam Takip Yazılımı. Çevrimiçi Reklamcılık Zorluklarına Tek Noktadan Çözüm.
Performcb
performcb.com
Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiği artırmak ...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırs...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect, fintech'ler ve bankalar için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bağlı kuruluş pazarlama platformu, ağ ve ajanstır. Fintel ile finansal markalar, özel bir iş ortağı platformu (+uyumluluk motoru), finans odaklı binlerce bağlı kuruluş ve etki sahibinden oluşan özel olarak seçilmiş...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.
CJ
cj.com
Dünyanın en büyük ve en köklü iş ortaklığına dayalı performans pazarlama ekosisteminde gelişin ve markalar, yayıncılar ve yaratıcılar için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyüme yoluyla ticari büyüme hedeflerinizi aşın.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla p...
RefMonkey
refmonkey.com
İşinizi ağızdan ağıza pazarlamayla büyütün! Entegrasyonumuz (Zapier, Shopify ve diğerleri) veya API'miz aracılığıyla herhangi bir web sitesi veya mobil uygulama için yönlendirme, ortaklık, mlm ve sadakat programları oluşturun.
Foxoffers
foxoffers.com
Foxoffers ile kripto ve itibari para cinsinden günlük ödemeler, özel açılış sayfaları ve size yol gösterecek şirket içi medya satın alma ekibi alırsınız. Foxoffers ile performans pazarlamanıza evet deyin!
C3PA
c3pa.net
C3PA — bağlı İşlem Başına Ödeme programlarından oluşan yüksek teknolojili bir ağdır. İştiraklerimize özel koşullarla özel teklifler sunarak hızla büyüyoruz. Uzmanlaştığımız sektörler: Flört, Çekilişler ve Kumar. Flört ve Kumar kategorileri için haftalık, diğer tüm kategoriler için net-15 ödeme alabi...
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge, bağlı kuruluş sektörünün köpekbalıkları için birinci sınıf bir izleme yazılımıdır. Birinci sınıf yardıma, sezgisel arayüze ve reklam kampanyalarını optimize etmenize olanak tanıyan eksiksiz bir dizi özelliğe sahip, istikrarlı ve güvenilir bir üründür.
FMTC Affiliates
fmtc.co
İşinizi basitleştirin. Para kazandıran bağlantılarınızı bir araya getiren tek bir API ürün akışı aracılığıyla binlerce ortaklık programından yararlanın.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2, güvenilirlik, verimlilik ve yaşam boyu değere odaklanan, hızla büyüyen bir ağdır. Dünyanın her yerinden reklamverenleri ve bağlı kuruluşları başarılı bir şekilde birbirine bağlıyoruz.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media, her büyüklükteki reklamverenlere ve yayıncılara işletmelerini çevrimiçi olarak büyütme olanağı tanıyan küresel bir ortaklık ağıdır. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunuyor ve ayrıca küresel bir insan, teknoloji ve iş zekası içgörüleri topluluğu sunuyoruz. İşletmenizin ihti...
2Performant
2performant.com
2Performant.com Ortaklık Ağını geliştiren ve işleten, hızla gelişen, büyüyen bir teknoloji şirketiyiz. Platformumuz, 13 yıldır çevrimiçi mağazaların binlerce dijital pazarlama yeteneğiyle demokratik ve şeffaf bir temelde uzaktan işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Pazarlama demokrasisine ve perform...
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle, reklamverenler, ajanslar ve ağlar için güçlü bir Ortaklık Pazarlama Yazılımıdır. Ekibinizin ortaklık programlarınızı oluşturmasına, izlemesine, yönetmesine, analiz etmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Platform, bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, mobil uygulamalar, müşteriler ve m...
LinkTrust
linktrust.com
Performans Pazarlamanın Sürekli Değişen Dünyasında Sağlam Bir Kaya. Merkezi Silicon Slopes Utah'ın kalbinde bulunan LinkTrust, büyümeyi ve olumlu yatırım getirisini artırmak için performansa dayalı pazarlamayı kullanan binlerce şirket, bağlı kuruluş, ağ ve ajansın tercih ettiği platform olarak yirmi...
Metricks
metricks.io
Markanızı Büyütmeye Bugün Başlayın. Bağlı kuruluş pazarlamanızı büyütmek ve ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan çözüm.
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tamamen entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kad...
RevGlue
revglue.com
Birleşik Krallık'taki bağlı kuruluşlar ve sosyal medya fenomenleri için bağlı kuruluş pazarlamasından para kazanma SaaS araçları. RevGlue ortaklık araçları ve veri kümeleriyle dakikalar içinde yeni para iadesi, kuponlar, mobil veya geniş bant karşılaştırma web siteleri oluşturun. Ücretsiz RevGlue y...
Buzzbassador
buzzbassador.com
İçerik oluşturucularla işletmenizi otomatik pilotta büyütün Buzzbassador, özgün, %82 daha iyi dönüşüm sağlayan kulaktan kulağa pazarlama oluşturmak için bir araya gelmenize ve etkileyiciler ve yaratıcılarla etkileşime geçmenize yardımcı olur
Social Snowball
socialsnowball.io
Müşterileriniz ve yaratıcılarınız için sorunsuz ortaklık programları Müşterileriniz, yaratıcılarınız ve topluluğunuz arasında ağızdan ağza pazarlamayı teşvik edin, otomatikleştirin ve analiz edin.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir bağlı kuruluş pazarlama çözümüdür. Wecantrack ile bağlı kuruluş yayıncıları, 350'den fazla bağlı kuruluş ağından gelen satış ve dönüşüm verilerini tek, kullanıcı dostu bir platformda zahmetsizce bir...
Refersion
refersion.com
Mevcut en gelişmiş marka elçisi, etkileyici ve ortaklık yönetimi yazılımını keşfedin. Satış ortaklığı ağınızı artan yatırım getirisi ile yönetin ve büyütün. Referansı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, 1. taraf çerezleri temel alan bir reklam izleme çözümüdür. Dönüşümleri, geliri ve etkinlikleri tek bir yerden izleyin ve ilişkilendirin. Gerçek yatırım getirisini görmek için ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın!
HOQU
hoqu.com
HOQU, Ağlar oluşturmaya ve çevrimiçi reklam kampanyalarını yönetmeye, izlemeye ve optimize etmeye yönelik bir SaaS Performans Pazarlama Platformudur. HOQU kullanıcıları fiyatlandırma planıyla ilgili tüm temel özelliklere tam erişime sahiptir. Fiyatlandırma politikası tıklamalara değil dönüşümlere da...