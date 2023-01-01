Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme stratejilerini desteklemek için dünyanın en hızlı büyüyen markalarıyla birlikte çalışır. Platform, UGC'nin değerini ölçmeye, müşteri katılımını organize edip otomatikleştirmeye ve değerli UGC üreten müşteriler için ödüller oluşturmaya yönelik araçlarla müşteri odaklı büyüme sağlar. Tarihin en büyük etkileşimli kitlesi olan sosyal medyadaki müşteriler ve hayranlarla doğrudan bağlantı kuran LoudCrowd, sosyal etiketleri düzenleyebileceğiniz, seçilmiş bir içerik kitaplığı oluşturabileceğiniz ve UGC büyüme programlarını bölümlere ayırabileceğiniz bir sosyal CRM'dir. İster bir hareketi yaymaya, ister müşteri sadakatini artırmaya, ister hayran kitlenizi büyütmeye odaklanmış olun, her kuruluş için bir UGC stratejisi vardır!

Web Sitesi: loudcrowd.com

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