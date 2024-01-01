EmbedStories

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EmbedSocial, markaların müşterilerinin yardımıyla etkileşimi artırmasına, güven oluşturmasına ve daha fazla satış yapmasına yardımcı olan eksiksiz bir UGC platformudur. EmbedSocial bunu, tüm büyük sosyal medya ağlarıyla resmi API entegrasyonları sağlayarak ve EmbedSocial müşterilerinin kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğini web siteleriyle senkronize eden hizmetler oluşturarak yapar. EmbedSocial'ın topladığı içerik türleri arasında müşteri fotoğrafları, yorumlar, hikayeler veya sosyal medyada veya yerel araçlarımız aracılığıyla paylaşılan gönderilerin tamamı yer alır.

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Web Sitesi: embedsocial.com

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