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EmbedStories

EmbedStories

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Web Sitesi: embedsocial.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EmbedStories çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EmbedSocial, markaların müşterilerinin yardımıyla etkileşimi artırmasına, güven oluşturmasına ve daha fazla satış yapmasına yardımcı olan eksiksiz bir UGC platformudur. EmbedSocial bunu, tüm büyük sosyal medya ağlarıyla resmi API entegrasyonları sağlayarak ve EmbedSocial müşterilerinin kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğini web siteleriyle senkronize eden hizmetler oluşturarak yapar. EmbedSocial'ın topladığı içerik türleri arasında müşteri fotoğrafları, yorumlar, hikayeler veya sosyal medyada veya yerel araçlarımız aracılığıyla paylaşılan gönderilerin tamamı yer alır.

Kategoriler:

Business
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: embedsocial.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EmbedStories ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Bio Link

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ocoya.com

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Social Native

socialnative.com

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

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