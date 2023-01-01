WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi ve blog gönderilerinizi veya başka herhangi bir kaynaktan gelen metin, resim, bağlantı ve videoları sosyal medya gönderileri olarak otomatik olarak paylaşın. Blog2Social, sosyal medya yönetiminizi daha hızlı ve daha kolay hale getirmek için size birçok seçenek sunar.

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