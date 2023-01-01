WebCatalog
truebees

truebees

truebees.eu

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde truebees çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TrueBees, sosyal medyada paylaşılan yapay zeka tarafından oluşturulan portreleri tespit edebilen ve bunların web'de yayılmasını önleyebilen ilk deepfake dedektörüdür. Görüntünün güvenilirliğini hızlı ve kolay bir şekilde doğrulayın. Yalnızca %100 güvenebileceğiniz fotoğrafları paylaşın. Deepfake ve dezenformasyona karşı mücadeleye yardımcı olun.

Web Sitesi: truebees.eu

Yasal Uyarı: WebCatalog, truebees ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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