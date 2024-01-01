Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Shared calendars for teams and communities. Collaborate with your team, share events and activities, or manage private schedules. Calendars, event boards, and other plugins are quickly embedded in any website. Send invites and reminders, and prevent double bookings.

Web Sitesi: calendarwiz.com

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