wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir bağlı kuruluş pazarlama çözümüdür. Wecantrack ile bağlı kuruluş yayıncıları, 350'den fazla bağlı kuruluş ağından gelen satış ve dönüşüm verilerini tek, kullanıcı dostu bir platformda zahmetsizce birleştirebilir. Bu merkezi platform, bağlı kuruluş ağ performansının izlenmesi ve analiz edilmesi sürecini basitleştirir. Ayrıca wecantrack, Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Reklamları, Snapchat Reklamları, Taboola, Outbrain ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli pazarlama araçlarıyla kusursuz entegrasyon sunar. Bu entegrasyon, kullanıcıların bağlı kuruluş pazarlama verilerini bu popüler pazarlama platformlarına bağlamasına olanak tanıyarak çevrimiçi kampanyalarının bütünsel bir görünümünü mümkün kılar. wecantrack'ın özellik seti sağlamdır ve veri toplama ve raporlama, özel raporlar ve e-posta raporları, gelişmiş API raporları ve web kancaları desteği gibi temel işlevleri içerir. Ayrıca platform, Looker (Data) Studio ve BigQuery gibi veri analizi araçlarıyla entegrasyon sunarak kullanıcıların eyleme dönüştürülebilir içgörüler için verilerini daha derinlemesine incelemelerine olanak tanıyor. Özetle wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarına bağlı kuruluş ağ verilerini verimli bir şekilde yönetmeleri için güçlü bir çözüm sağlar. Wecantrack, çeşitli bağlı kuruluş ağlarından gelen verileri birleştirerek ve önde gelen pazarlama araçlarıyla entegre ederek bağlı kuruluş pazarlama sürecini basitleştirerek yayıncıların bilinçli kararlar almasına ve kampanyalarını etkili bir şekilde optimize etmesine olanak tanır.

Web Sitesi: wecantrack.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, wecantrack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.