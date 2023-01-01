WebCatalog

Ambassador

Ambassador

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Web Sitesi: getambassador.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ambassador çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme sürecini otomatikleştirerek yönlendirme pazarlamasını basitleştirir. Dünya çapındaki tüketici markaları ve B2B şirketleri, Ambassador'un öncü yazılımıyla tavsiye pazarlama programlarını, ortak ve bağlı kuruluş programlarını ve etkileyici kampanyalarını hızla uyguluyor, ölçeklendiriyor ve optimize ediyor.

Web Sitesi: getambassador.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ambassador ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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