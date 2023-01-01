Fintel Connect, fintech'ler ve bankalar için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bağlı kuruluş pazarlama platformu, ağ ve ajanstır. Fintel ile finansal markalar, özel bir iş ortağı platformu (+uyumluluk motoru), finans odaklı binlerce bağlı kuruluş ve etki sahibinden oluşan özel olarak seçilmiş bir ağ ve yönetimi ve yönetimi üstlenecek uzman bir ekip de dahil olmak üzere bağlı kuruluş ve etkileyici pazarlama yoluyla müşteri kazanımlarını ölçeklendirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahiptir. kanalı ölçeklendirin. Şu anda Kuzey Amerika'da Ramp, BMO ve Live Oak Bank dahil olmak üzere 90'dan fazla fintech, banka ve kredi birliğinin ortak programlarına güç veriyoruz. Fintel Connect'in markanız için nasıl ölçeklenebilir bir büyüme sağlayabileceğini keşfetmek için www.fintelconnect.com adresini ziyaret edin.

Web Sitesi: fintelconnect.com

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