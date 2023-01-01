Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiği artırmak isteyen bir girişimci olun, ister kapsamlı performans pazarlama stratejisine ihtiyaç duyan bir Fortune 500 markası olun, Perform[cb] dünyanın 1 numaralı pazar yeri ile çevrimiçi performans pazarlamasında tanınmış bir liderdir. İstediğiniz müşterilere ulaşmanız ve yalnızca edindiğiniz müşteriler için ödeme yapmanız için sektöre özel performans pazarlama stratejisinde uzmanız.

Web Sitesi: performcb.com

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