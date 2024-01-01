Veritas Technologies, çoklu bulut veri yönetiminde liderdir. Fortune Global 500'ün %87'si de dahil olmak üzere 80.000'den fazla müşteri, verilerinin korunmasını, kurtarılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak için bize güveniyor. Veritas, fidye yazılımı gibi siber saldırıların tehdit ettiği kesintilere karşı müşterilerinin ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlayan geniş ölçekte güvenilirlik konusunda bir üne sahiptir. Başka hiçbir satıcı Veritas'ın 800'den fazla veri kaynağı, 100'den fazla işletim sistemi ve 1.400'den fazla depolama hedefini tek bir birleşik yaklaşımla yürütme becerisiyle karşılaştırılamaz. Bulut Ölçeklendirme Teknolojimiz tarafından desteklenen Veritas, operasyonel ek yükü azaltırken daha fazla değer sağlayan otonom veri yönetimi stratejisini bugün hayata geçiriyor.

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