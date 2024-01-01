Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde InformationWeek çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

InformationWeek.com: BT yönetimi, yapay zeka, siber dayanıklılık, veri yönetimi, veri gizliliği, sürdürülebilirlik, bulut bilişim, BT altyapısı, yazılım ve hizmetler ve daha fazlasını içeren bilgi teknolojisi stratejisine ilişkin haber analizi ve yorumlar.

Web Sitesi: informationweek.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, InformationWeek ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.