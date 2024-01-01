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InformationWeek.com: BT yönetimi, yapay zeka, siber dayanıklılık, veri yönetimi, veri gizliliği, sürdürülebilirlik, bulut bilişim, BT altyapısı, yazılım ve hizmetler ve daha fazlasını içeren bilgi teknolojisi stratejisine ilişkin haber analizi ve yorumlar.

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