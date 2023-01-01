WebCatalog
CIO Dive

CIO Dive

ciodive.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CIO Dive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CIO Dive, BT yöneticilerine haber ve analiz sağlar. Büyük veri, BT stratejisi, bulut bilişim, güvenlik, mobil teknoloji, altyapı, yazılım ve daha fazlasını kapsıyoruz.

Web Sitesi: ciodive.com

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