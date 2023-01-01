WebCatalog
Retail Dive

Retail Dive

retaildive.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Retail Dive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Retail Dive, perakende yöneticileri için haber ve analizler sağlar. Perakende teknolojisi, pazarlama, e-ticaret, lojistik, mağaza içi operasyonlar, kurumsal perakende haberleri ve daha fazlası gibi konuları ele alıyoruz.

Web Sitesi: retaildive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Retail Dive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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