WebCatalog
TWiT

TWiT

twit.tv

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TWiT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TWiT teknoloji podcast'leri teknoloji haberlerini, siber güvenliği, kurumsal BT'yi ve incelemeleri kapsar. Leo Laporte ve önde gelen teknoloji uzmanları Apple, Windows, Google ve daha fazlasını tartışıyor.

Web Sitesi: twit.tv

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