TWiT teknoloji podcast'leri teknoloji haberlerini, siber güvenliği, kurumsal BT'yi ve incelemeleri kapsar. Leo Laporte ve önde gelen teknoloji uzmanları Apple, Windows, Google ve daha fazlasını tartışıyor.

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