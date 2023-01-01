WebCatalog
Computerworld

Computerworld

computerworld.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Computerworld, BT'nin şu temel alanlarına odaklanan bir dizi teknoloji konusunu kapsar: Windows, Mobile, Apple/kurumsal, Office ve üretkenlik paketleri, işbirliği, web tarayıcıları ve blockchain'in yanı sıra Microsoft, Apple gibi şirketler hakkında ilgili bilgiler ve Google.

Web Sitesi: computerworld.com

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