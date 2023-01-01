WebCatalog
Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

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Teknoloji Haberleri, Günlük en son teknoloji haberleri, cep telefonlarını, tabletleri, dizüstü bilgisayarları, video oyunlarını içeren yeni en iyi teknoloji gadget'ları incelemeleri. Bir teknoloji haber sitesi olarak, Hindistan'dan ve dünyanın dört bir yanından günlük olarak çevrimiçi olarak en son teknoloji haberlerini, google, apple, samsung ve diğerleri gibi şirketlerin günümüz teknolojisine ilişkin incelemelerini, güncellemelerini ve ayrıca yeni ve gelecek cep telefonlarını, kameraları, dizüstü bilgisayarları, video oyunlarını ele alıyoruz.

Web Sitesi: gadgets360.com

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