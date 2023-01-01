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TechRadar

TechRadar

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TechRadar, ABD, İngiltere, Avustralya ve Hindistan'daki editör ekipleriyle teknolojiye odaklanan çevrimiçi bir yayındır. Teknoloji ürünleri ve gadget'larla ilgili haberler ve incelemeler sağlar. 2010 yılında faaliyete geçmiştir. 2013 yılı itibarıyla İngiltere'nin en büyük tüketici teknolojisi, haber ve inceleme sitesidir.

Web Sitesi: techradar.com

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