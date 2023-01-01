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Digit

Digit

digit.in

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Digit, Hindistan'daki en büyük teknoloji alıcıları, kullanıcıları ve meraklıları topluluğuna hitap ediyor. Tamamen yeni Digit.in, teknoloji kullanıcılarına ve alıcılarına adanmış Hindistan'daki en büyük portallardan biri olarak Thinkdigit.com'un mirasını sürdürüyor. Digit aynı zamanda teknoloji incelemeleri ve satın alma tavsiyeleri söz konusu olduğunda en güvenilir isimlerden biridir ve Hindistan'ın teknoloji ürünlerini test etme ve inceleme konusunda en yetkin merkezi olan Digit Test Laboratuvarı'na ev sahipliği yapmaktadır.

Web Sitesi: digit.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Digit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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