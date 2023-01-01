WebCatalog
Car and Driver

Car and Driver

caranddriver.com

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1955'ten bu yana otomotiv endüstrisini derinlemesine incelemeler ve analizler, özellikler, otomobil fuarı raporları ve araç sahipleri ve alıcılar için tavsiyelerle kapsıyor.

Web Sitesi: caranddriver.com

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