Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OptCulture is a retail focused customer-engagement and loyalty solution. It assimilates opted-in customer data from disparate retail systems and sources like POS software, e-Commerce engines, information websites and even physical forms. Harnessing such data, it provides retailers with buying and behavioural insight coupled with the ability to execute loyalty programs, multi-channel marketing campaigns and promotions, aiming return visits and repeat sales.

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