WebCatalog

OptCulture

OptCulture

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: optculture.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OptCulture çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OptCulture is a retail focused customer-engagement and loyalty solution. It assimilates opted-in customer data from disparate retail systems and sources like POS software, e-Commerce engines, information websites and even physical forms. Harnessing such data, it provides retailers with buying and behavioural insight coupled with the ability to execute loyalty programs, multi-channel marketing campaigns and promotions, aiming return visits and repeat sales.

Kategoriler:

Business
Loyalty Management Software

Web Sitesi: optculture.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OptCulture ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

LoyaltyZen

LoyaltyZen

loyaltyzen.com

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.