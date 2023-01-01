WebCatalog

Kangaroo Business

Kangaroo Business

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Web Sitesi: loyalty.kangaroorewards.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kangaroo Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Drive customer loyalty and growth with Kangaroo Rewards, a leading omnichannel loyalty engine trusted by thousands of SMBs and Fortune 500 companies. Craft hyper-personalized engagement with targeted rewards, automated marketing, and your own branded app. Witness average order values soar as customers feel valued, spend more, and return for more. Streamline operations with effortless setup and expert support. Our laser-focused data insights optimize your program, maximize ROI, and fuel pure profit. Kangaroo integrates with leading POS, eCommerce, and marketing platforms like Shopify, Lightspeed, Magento, and Mailchimp. Book a demo today!

Kategoriler:

Business
Loyalty Management Software

Web Sitesi: loyalty.kangaroorewards.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kangaroo Business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

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Talkable

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Fivestars

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Yotpo

Yotpo

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Smile.io

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Friendbuy

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LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

LoopyLoyalty

LoopyLoyalty

loopyloyalty.com

Gameball

Gameball

gameball.co

Paylode

Paylode

paylode.com

Kangaroo Members

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

TapMango Merchant

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