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Boomerangme.biz is a Loyalty platform for SMBs, designed for agencies. We digitized all the printed promotions and provide free push-notifications channel to businesses. That helps to increase retention, revenue, and customer base for SMBs. White labeled Reseller account help to get additional recurring revenue by offering Loyalty as a Service to digital agencies.

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