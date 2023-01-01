WebCatalog

Boomerangme

Boomerangme

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: boomerangme.biz

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Boomerangme çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Boomerangme.biz is a Loyalty platform for SMBs, designed for agencies. We digitized all the printed promotions and provide free push-notifications channel to businesses. That helps to increase retention, revenue, and customer base for SMBs. White labeled Reseller account help to get additional recurring revenue by offering Loyalty as a Service to digital agencies.

Kategoriler:

Business
Loyalty Management Software

Web Sitesi: boomerangme.biz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Boomerangme ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

Poket

Poket

poket.com

OptCulture

OptCulture

optculture.com

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.