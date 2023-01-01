Kindle CloudReader

Milyonlarca başlığa telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan anında ve rahatça erişin ve okuyun. Kindle Store, Amazon'un perakende web sitesinin bir parçası olarak işlettiği çevrimiçi bir e-kitap e-ticaret mağazasıdır ve herhangi bir Amazon Kindle, Fire tablet veya Kindle mobil uygulamasından erişilebilir. Kindle'ın Kasım 2007'deki lansmanında, mağazanın ABD mağazasında 88.000'den fazla dijital kitabı mevcuttu. Bu sayı 2008'in sonunda 275.000'in üzerine çıktı ve Ağustos 2011 itibarıyla 765.000'i aştı. Temmuz 2014'te 2,7 milyonun üzerinde başlık mevcuttu ve Mart 2018 itibarıyla ABD'de altı milyonun üzerinde başlık mevcut. Mağazadan içerik satın alındı. İçeriği kullanıcının cihazına getirmek için çevrimiçi olarak Wi-Fi veya Amazon'un Whispernet'i kullanılarak indirilir. Amazon'un mağazaya getirdiği yeniliklerden biri de kullanıcıların hızlı bir şekilde e-kitap satın almasına olanak tanıyan tek tıklamayla satın alma oldu. Kindle Store, satın alma geçmişine, göz atma geçmişine ve okuma etkinliğine bakan ve ardından kullanıcının beğeneceğini düşündüğü materyalleri öneren bir öneri motoru kullanır.

Web Sitesi: read.amazon.com

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