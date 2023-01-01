Goodreads, bireylerin kitaplar, açıklamalar, alıntılar ve incelemelerden oluşan veritabanında arama yapmasına olanak tanıyan bir Amerikan sosyal kataloglama web sitesidir. Kullanıcılar kütüphane katalogları ve okuma listeleri oluşturmak için kaydolabilir ve kitapları kaydedebilirler. Ayrıca kitap önerileri, anketler, oylamalar, bloglar ve tartışmalardan oluşan kendi gruplarını da oluşturabilirler. Web sitesinin ofisleri San Francisco'da bulunmaktadır. Şirketin sahibi çevrimiçi perakendeci Amazon'dur. Goodreads, Aralık 2006'da kuruldu ve Ocak 2007'de Otis Chandler ve Elizabeth Khuri Chandler tarafından piyasaya sürüldü. Aralık 2007'de sitenin 650.000'den fazla üyesi vardı ve 10.000.000'den fazla kitap eklendi. Temmuz 2012 itibarıyla sitenin 10 milyon üyeye, 20 milyon aylık ziyarete ve otuz çalışana sahip olduğu bildirildi. 28 Mart 2013'te Amazon, Goodreads'i satın aldığını duyurdu ve 23 Temmuz'da Goodreads, web sitesinde kullanıcı tabanının yaklaşık 11 ayda ikiye katlanarak 20 milyon üyeye ulaştığını duyurdu.

Web Sitesi: goodreads.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Goodreads ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.