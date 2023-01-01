Reddit (logosu reddit olarak stilize edilmiştir) bir Amerikan sosyal haber toplama, web içerik derecelendirme ve tartışma web sitesidir. Kayıtlı üyeler siteye bağlantılar, metin gönderileri ve resimler gibi içerikler gönderir ve bunlar daha sonra diğer üyeler tarafından olumlu veya olumsuz oylanır. Gönderiler konuya göre, haberler, siyaset, bilim, filmler, video oyunları, müzik, kitaplar, spor, fitness, yemek pişirme, evcil hayvanlar ve görüntü paylaşımı gibi çeşitli konuları kapsayan, "alt dizinler" adı verilen kullanıcı tarafından oluşturulan panolar halinde düzenlenir. Daha fazla olumlu oy alan gönderimler, alt dizinlerinin en üstünde görünür ve yeterli olumlu oy alırlarsa sonuçta sitenin ön sayfasında görünür. Tacizi yasaklayan katı kurallara rağmen Reddit yöneticileri, siteyi denetlemek için önemli miktarda kaynak harcıyor. Mayıs 2020 itibarıyla Reddit, Alexa Internet'e göre kullanıcılarının %55'iyle ABD ve dünyada en çok ziyaret edilen 19. web sitesi konumunda. Taban Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor, onu %7,4 ile Birleşik Krallık ve %5,8 ile Kanada takip ediyor. Reddit, Virginia Üniversitesi'nden oda arkadaşları Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından 2005 yılında kuruldu. Condé Nast Publications siteyi Ekim 2006'da satın aldı. 2011'de, Reddit, Condé Nast'ın ana şirketi Advance Publications'ın bağımsız bir yan kuruluşu oldu. Ekim 2014'te Reddit, Sam Altman liderliğindeki ve yatırımcılar Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg ve Jared Leto'nun da dahil olduğu bir finansman turunda 50 milyon dolar topladı. Yatırımları o zamanlar şirkete 500 milyon dolar değerindeydi. Temmuz 2017'de Reddit, 1,8 milyar dolarlık bir değerleme için 200 milyon dolar topladı ve Advance Publications çoğunluk hissedarı olmaya devam etti. Şubat 2019'da Tencent liderliğindeki 300 milyon dolarlık bir finansman turu, şirketin değerlemesini 3 milyar dolara çıkardı.

Web Sitesi: reddit.com

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