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Greenhouse

Greenhouse

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Web Sitesi: greenhouse.com

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Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013'teki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014'teki A serisi turunda 7,5 milyon dolar, 2015'teki B serisi turunda 13,6 milyon dolar, 2015'teki C serisi turunda 35 milyon dolar ve D serisi turunda 50 milyon dolar topladı. Araştırma şirketi CB Insights, The New York Times tarafından yaptırılan bir araştırmada Greenhouse'u, tek boynuzlu at olacağı tahmin edilen elli startup arasında, en az 1 milyar dolar değerlemeye sahip şirketler arasında listeledi.

Web Sitesi: greenhouse.com

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