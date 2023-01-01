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Splice, sürüm kontrolü, çevrimiçi ve çevrimdışı işbirliğinin yanı sıra oluşturma sürecinin görselleştirilmesiyle otomatik çevrimiçi yedekleme sunmak için önemli dijital ses iş istasyonlarıyla (DAW'ler) entegre olan bulut tabanlı bir müzik oluşturma ve işbirliği platformudur. Splice, 2017 yılında Draper Fisher Jurvetson liderliğindeki B Serisi finansman turunda 35 milyon dolar topladı.

Web Sitesi: splice.com

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