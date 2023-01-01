WebCatalog

Splice

Splice

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Web Sitesi: splice.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Splice, sürüm kontrolü, çevrimiçi ve çevrimdışı işbirliğinin yanı sıra oluşturma sürecinin görselleştirilmesiyle otomatik çevrimiçi yedekleme sunmak için önemli dijital ses iş istasyonlarıyla (DAW'ler) entegre olan bulut tabanlı bir müzik oluşturma ve işbirliği platformudur. Splice, 2017 yılında Draper Fisher Jurvetson liderliğindeki B Serisi finansman turunda 35 milyon dolar topladı.

Web Sitesi: splice.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Splice ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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