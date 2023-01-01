WebCatalog

SoundCloud

SoundCloud

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: soundcloud.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SoundCloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SoundCloud, kullanıcılarının ses yüklemesine, tanıtmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, Berlin, Almanya merkezli bir çevrimiçi ses dağıtım platformu ve müzik paylaşım web sitesidir. 2007 yılında Alexander Ljung ve Eric Wahlforss tarafından başlatılan SoundCloud, büyüyerek dünya çapında 175 milyondan fazla aylık kullanıcıya ulaşan en büyük müzik akışı hizmetlerinden biri haline geldi. SoundCloud, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilen platformda hem ücretsiz hem de ücretli üyelik sunuyor. SoundCloud, kariyerlerini başlatmak veya ilerletmek için hizmeti kullanan birçok sanatçının başarısıyla müzik endüstrisini etkiledi. SoundCloud, birçok yatırımcıdan ve Twitter gibi diğer medya platformlarından destek aldı, ancak yayın platformunun kendisi finansman sorunlarını çözmüş ve kârlı kalabilmek için birçok çalışanı işten çıkarmıştır.

Web Sitesi: soundcloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SoundCloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TuneIn

TuneIn

tunein.com

Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

ReverbNation

ReverbNation

reverbnation.com

9GAG

9GAG

9gag.com

X

X

twitter.com

Singo

Singo

singo.io

YouTube Music

YouTube Music

youtube.com

Dolby.io

Dolby.io

dolby.io

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

Amazon Music

Amazon Music

amazon.com

Apple Music

Apple Music

music.apple.com

SoundGym

SoundGym

soundgym.co

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası