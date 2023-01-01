SoundCloud, kullanıcılarının ses yüklemesine, tanıtmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, Berlin, Almanya merkezli bir çevrimiçi ses dağıtım platformu ve müzik paylaşım web sitesidir. 2007 yılında Alexander Ljung ve Eric Wahlforss tarafından başlatılan SoundCloud, büyüyerek dünya çapında 175 milyondan fazla aylık kullanıcıya ulaşan en büyük müzik akışı hizmetlerinden biri haline geldi. SoundCloud, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilen platformda hem ücretsiz hem de ücretli üyelik sunuyor. SoundCloud, kariyerlerini başlatmak veya ilerletmek için hizmeti kullanan birçok sanatçının başarısıyla müzik endüstrisini etkiledi. SoundCloud, birçok yatırımcıdan ve Twitter gibi diğer medya platformlarından destek aldı, ancak yayın platformunun kendisi finansman sorunlarını çözmüş ve kârlı kalabilmek için birçok çalışanı işten çıkarmıştır.

Web Sitesi: soundcloud.com

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