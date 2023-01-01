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Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergelerini ihlal eden yorumların platformdan raporlanması ve kaldırılması konusunda kullanıcılara, yazılıma ve uyumluluk ekibine güveniyor. Trustpilot'un New York, Denver, Londra, Kopenhag, Vilnius, Berlin ve Melbourne'de ofisleri bulunmaktadır ve 700'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Trustpilot gibi inceleme web sitelerinin sahte incelemelere sahip olabileceğini öne süren bağımsız araştırmalar var.

Web Sitesi: trustpilot.com

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