Yelp, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan halka açık bir Amerikan şirketidir. Şirket, işletmeler hakkında kitle kaynaklı incelemeler yayınlayan Yelp.com web sitesini ve Yelp mobil uygulamasını geliştirir, barındırır ve pazarlar. Ayrıca Yelp Rezervasyonları adı verilen bir çevrimiçi rezervasyon hizmeti de işletmektedir. Yelp, 2004 yılında eski PayPal çalışanları Russel Simmons ve Jeremy Stoppelman tarafından kuruldu. Yelp'in kullanımı arttı ve sonraki yıllarda birkaç tur finansman topladı. 2010 yılına gelindiğinde geliri 30 milyon dolardı ve web sitesi yaklaşık 4,5 milyon kitle kaynaklı inceleme yayınlamıştı. Yelp, 2009'dan 2012'ye kadar Avrupa ve Asya'ya yayıldı. 2009 yılında potansiyel bir satın alma için Google ile çeşitli görüşmelere girdi. Yelp, Mart 2012'de halka açık bir şirket haline geldi ve iki yıl sonra ilk kez kârlı hale geldi. Yelp, 2019 yılının ikinci çeyreği itibarıyla aylık ortalama 61,8 milyon tekil ziyaretçinin masaüstü bilgisayar üzerinden, 76,7 milyon tekil ziyaretçinin ise mobil web sitesi üzerinden geldiğini bildirdi. 30 Haziran 2019 itibarıyla Yelp, Yatırımcı İlişkileri sayfasında sitesinde 192 milyon yorum bulunduğunu belirtti. Şirket, sitesinde incelenen işletmelerden gelir elde etmek için adil olmayan uygulamalar kullanmakla (ör. reklam hizmetlerini satın almayan şirketler için daha fazla olumsuz inceleme bilgisi verilmesi veya bu tür ödeme yapmayan şirketlerin rakiplerinin reklamlarının belirgin bir şekilde öne çıkarılması veya bunun tersine, incelemelerin “şu anda tavsiye edilmediği” temelinde olumsuz değerlendirmelerin şirketlerin genel derecelendirmesinden hariç tutulması. ” Ayrıca bazı reklam satış temsilcilerinin saldırgan ve yanıltıcı taktikler kullandığına dair şikayetler de var. Şirketin değerlendirme sisteminin güvenilirliği, harici kullanıcılar tarafından gönderilen sahte incelemelerden de etkilenmiştir; örneğin bir şirketin kendi işletmesini tanıtmak için gönderdiği hatalı olumlu yorumlar veya rakip işletmeler hakkında gönderilen yanlış olumsuz yorumlar (bazen "astroturfing" olarak bilinen bir uygulama) Şirketin çeşitli yollarla mücadele etmeye çalıştığı sorun.

Web Sitesi: yelp.com

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