Alternatifler - Trustpilot
HighLevel
gohighlevel.com
Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
BrightLocal
brightlocal.com
Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ 1 Numaralı Uygulama İnceleme Yönetimi ve ASO Aracı. Geri bildirimleri analiz edin, derecelendirmeleri yönetin ve yorumlara yanıt verin, App Store, Google Play ve Amazon için organik indirme sayısını artırın.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
EmbedMyReviews
embedmyreviews.com
EmbedMyReviews is an all in one online reputation management platform. The first platform to provide direct Stripe integration a one-click website builder and a focus on agencies. If you are looking to white-label then there is no better choice then EmbedMyReviews. The level customisation, features ...
ResellerRatings
resellerratings.com
We bring shoppers and merchants together to improve the buying experience. ResellerRatings helps customers find, choose, and advocate for the products and brands they love while providing organizations with the tools to boost discovery, increase conversion, and build social proof. With ResellerRatin...
TrueReview
truereview.co
The most effective way to increase your Google (or any other website) reviews is with TrueReview! With TrueReview, sending SMS or Email review requests is simple and does not require complicated setup. TrueReview keeps track of your customers' interactions with review requests, and sends follow-up e...
Tagsen
tagsen.com
Business and marketing printing solutions at Tagsen, India's top online platform for quality products like business cards, banners, stickers, leaflets, and more.
URLScore.ai
urlscore.ai
Whether you're cautious about website safety before visiting, or seeking to boost your cyber threat detection, Urlscore is here to help. Use our webform or integrate our API to classify URLs and pinpoint potential risks, ensuring safer browsing experiences.
paiza
paiza.jp
ITエンジニア・プログラマ専門の総合求職・学習サイト【paiza（パイザ）】。プログラミングスキルチェックで実力を可視化し、スキルがあると認められれば企業からスカウトが届くなど転職が有利に。学歴や職歴ではなく「技術がある人」が評価されるサービスです。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite helps businesses monitor, request and showcase their online reviews to help increase social proof and build trust with their customers.
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio, the technology behind Sitejabber, is a brand-boosting platform that enables businesses to leverage real reviews. Companies use our comprehensive, tech-enabled suite of reputation management tools to source and widely publish reviews across multiple sites and platforms – resulting in expanded ...
Oggvo
oggvo.com
Oggvo makes it easy for small businesses to grow and stay competitive by simplifying their customer’s experience at every step of the journey.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
We help staffing firms accelerate their growth by maximizing their ROI on their reviews, referrals, reputation and recruiters.
Shopper Approved
shopperapproved.com
Since 2010, Shopper Approved has helped over 25,000 online businesses collect up to 10x more ratings and reviews than any other review platform online. We're also a two-time award-winning Inc. 500 company, an official Google Review Partner, and we have an A+ BBB rating. The thing that really sets Sh...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Thousands of the world’s leading brands and retailers trust Bazaarvoice technology, services, and expertise to drive revenue, extend reach, gain actionable insights, and create loyal advocates. According to a new commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Bazaarvoice, business...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io is a leading provider of review collection and eCommerce marketing solutions. Build your online reputation, encourage consumer loyalty, and connect your business model to market demands through genuine customer feedback. Our contract free price plans are fully customisable, and all come w...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review is a state-of-the-art review and reputation management software for small and medium-sized businesses. Our automated and easy-to-use interface helps business owners collect authentic customer reviews on autopilot. With Score My Reviews, you can get more 5 Star reviews on review sites...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
Social Places
socialplaces.io
Çok konumlu markalar için listeleme, itibar, sosyal medya, reklamlar ve rezervasyonlar konusunda uzmanlaşmış Pazarlama Teknolojisi Ajansı. Sosyal Mekanlar franchise'lar için uygun fiyatlıdır ve yerel pazarlama stratejilerini uygulamak ve yönlendirmek için uygulamalı bir hizmet sağlar. Ürün Paketleri...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
StoryTap
storytap.com
StoryTap, markaların gerçek müşterilerden ve çalışanlardan geniş ölçekte kolayca özgün deneyimler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan patentli bir video etkileşim platformudur. Şirketler, StoryTap platformunu kullanarak yüksek prodüksiyon maliyetleri olmadan ilgi çekici ve aranabilirliği yü...
Chekkit
chekkit.io
Chekkit'in inceleme yönetimi, işletmenize yüzlerce yeni özgün inceleme kazandırır, Messenger, web üzerindeki mesajlarınızı yönetir ve Web Sohbeti, gelen kutunuzu yeni potansiyel müşterilerle doldurur. Modern yerel işletmeler için araçlar geliştiriyoruz.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
GoSite
gosite.com
GoSite ile Daha Fazla Müşteri Kazanın, Daha Hızlı Ödeme Alın, Zamanı Geri Kazanın. Ev hizmetleri ve küçük işletme sahipleri için kolay teknoloji. Deneyime gerek yok.
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform
DemandHub
demandhub.co
Çevrimiçi Büyümenin Çevrimdışı İşletmenizle Buluştuğu Yer DemandHub'ın hepsi bir arada müşteri deneyimi platformu, web sitesi ziyaretçilerini dönüştürmenize, randevu almanıza ve değerlendirmeleri toplamanıza olanak tanır; üstelik tümü mesajlaşma yoluyla.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX, en yakın iş yerinizin görünür olmasını sağlayarak keşiften satın alma aşamasına ve ötesine kadar etkileşimi artırır.