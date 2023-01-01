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Phaidon

Phaidon

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Web Sitesi: phaidon.com

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Phaidon Press, sanat, mimari, tasarım, moda, fotoğrafçılık ve popüler kültürün yanı sıra yemek kitapları, çocuk kitapları ve seyahat kitapları da yayınlayan küresel bir yayıncıdır. Şirketin merkezi Londra ve New York City'de olup, Paris ve Berlin'de ek ofisleri bulunmaktadır.

Web Sitesi: phaidon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Phaidon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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