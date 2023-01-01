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Phaidon Press, sanat, mimari, tasarım, moda, fotoğrafçılık ve popüler kültürün yanı sıra yemek kitapları, çocuk kitapları ve seyahat kitapları da yayınlayan küresel bir yayıncıdır. Şirketin merkezi Londra ve New York City'de olup, Paris ve Berlin'de ek ofisleri bulunmaktadır.

Web Sitesi: phaidon.com

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