WebCatalog
TradeStation Web Trading

TradeStation Web Trading

webtrading.tradestation.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TradeStation Web Trading çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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TradeStation Group, Inc., çevrimiçi menkul kıymetler ve vadeli işlem aracılık firmaları ile ticaret teknolojisi şirketlerinin ana şirketidir. Merkezi Plantation, Florida'dadır ve New York'ta ofisleri vardır; Chicago; Richardson, Teksas; Londra; Sidney; ve Kosta Rika.

Web Sitesi: tradestation.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TradeStation Web Trading ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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