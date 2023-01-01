IC Markets, merkezi Sidney'de bulunan Avustralya merkezli bir çevrimiçi aracılık şirketidir. IC Markets, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu, Avustralya ve Avrupa'daki Forex CFD'leri, hisse senedi endeksleri, emtialar, tahviller ve hisse senedi piyasalarında uzmanlaşmıştır.

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