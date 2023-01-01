WebCatalog
6sqft

6sqft

6sqft.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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6 metrekare, mimariden iç tasarıma, ulaşıma, tarihe ve gayrimenkule kadar New York City'deki her şeyi kapsıyor. Dinamik bir metropolde yaşamanın nasıl bir şey olduğuna dair içeriden bir bakış açısı sunuyoruz ve her türden okuyucuyu harekete geçirmeyi hedefliyoruz.

Web Sitesi: 6sqft.com

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