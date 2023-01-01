WebCatalog
Kenect

Kenect

app.kenect.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kenect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Müşterilerinizle bulundukları yerde iletişim kurun; telefonlarına mesaj gönderin. Kısa mesaj yoluyla potansiyel müşterilerinizi ikiye katlayın, çevrimiçi incelemeler oluşturun, ödemeleri alın ve görüntülü sohbet görüşmeleri başlatın.

Web Sitesi: kenect.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kenect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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