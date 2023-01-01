Müşterilerinizle bulundukları yerde iletişim kurun; telefonlarına mesaj gönderin. Kısa mesaj yoluyla potansiyel müşterilerinizi ikiye katlayın, çevrimiçi incelemeler oluşturun, ödemeleri alın ve görüntülü sohbet görüşmeleri başlatın.

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