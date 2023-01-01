OctopusPro, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellik ve araçlara sahip, müşterileri, potansiyel müşterileri, teklifleri, rezervasyonları, faturaları, ödemeleri, geri bildirimleri ve incelemeleri ve ayrıca personelinizi yönetmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır. ve sahadaki işçiler. İdari ve operasyonel maliyetleri azaltmanıza, dönüşümleri ve müşteri tutma oranını artırmanıza ve ofisiniz, saha çalışanlarınız ve müşterileriniz arasındaki iletişimi geliştirmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: octopuspro.com

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