WebCatalog

OctopusPro

OctopusPro

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: octopuspro.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde OctopusPro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OctopusPro, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellik ve araçlara sahip, müşterileri, potansiyel müşterileri, teklifleri, rezervasyonları, faturaları, ödemeleri, geri bildirimleri ve incelemeleri ve ayrıca personelinizi yönetmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır. ve sahadaki işçiler. İdari ve operasyonel maliyetleri azaltmanıza, dönüşümleri ve müşteri tutma oranını artırmanıza ve ofisiniz, saha çalışanlarınız ve müşterileriniz arasındaki iletişimi geliştirmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: octopuspro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OctopusPro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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