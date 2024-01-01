Branch app

Şube, çalışan Amerikalıları güçlendirmek için işletmelerin ödemeleri hızlandırmasına yardımcı oluyor. İşletmeler, çalışanlara ödeme yapmanın daha uygun maliyetli, daha hızlı bir yolu ve kağıt çek ve maaş kartı maliyetlerini azaltmak için Şube'ye yöneliyor. Şube'ye kaydolan işçiler ve bağımsız yükleniciler, maaş çekleri arasındaki nakit akışını yönetmelerine yardımcı olacak sıfır ücretli bir banka hesabı, kazanılan ücretlere ücretsiz anında erişim ve otomatik bütçeleme araçlarına sahip olabiliyor. Şube, perakende, restoran, lojistik, üretim ve sağlık sektörlerindeki işverenleri desteklemek için ülkenin önde gelen bordro ve iş gücü teknolojilerinden bazılarıyla ortaklık yapıyor.

Web Sitesi: branchapp.com

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