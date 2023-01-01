WebCatalog
RASI

RASI

accounting.restacct.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RASI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Modern Arka Ofis ile Restoranın Büyümesini Hızlandırın. Hizmet Olarak Yönetilen Finans'ı (FaaS) kullanan konaklama pazarında lider sanal uçtan uca dış kaynaklı Muhasebe, Bordro ve Finans platformuyla gelişin!

Web Sitesi: accounting.restacct.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RASI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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